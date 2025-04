Caterpillar: nomination d'une nouvelle DRH information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce la nomination de Christy Pambianchi au poste de directrice des ressources humaines (DRH) à compter du 1er mai. Membre du bureau exécutif, elle succédera à Cheryl H Johnson, dont le départ à la retraite a été annoncé en janvier.



Avant de rejoindre le constructeur d'équipements de chantier, Christy Pambianchi a occupé le poste de DRH au cours des 18 dernières années dans diverses entreprises de plusieurs secteurs, et plus récemment chez le fabricant des semi-conducteurs Intel.





Valeurs associées CATERPILLAR 311,155 USD NYSE -7,00%