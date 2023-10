Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: nomination d'un directeur des opérations information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé lundi la nomination de Joseph Creed, le patron de sa branche d'équipements pour les secteurs de la production d'énergie et de la logistique, au poste nouvellement créé de directeur des opérations.



Creed, qui avait rejoint Caterpillar en 1997, n'a cessé de gravir les échelons au sein du groupe américain pour finir par prendre, en 2013, la direction financière de la division dédiée aux matériels d'énergie et de transport.



Il avait également brièvement occupé le poste de directeur financier à titre intérimaire du fabricant d'engins de chantier en 2018.



Caterpillar avait déjà annoncé vendredi la nomination de George Moubayed, un autre cadre maison, au poste de directeur du développement durable et de la stratégie, avec prise d'effet au 1er janvier 2024, en remplacement de Lou Balmer-Millar qui a prévu de quitter la société après 20 ans de bons et loyaux services.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +1.16%