Caterpillar : Joseph E.Creed nommé directeur général

Joseph E. Creed a également occupé le poste de directeur financier par intérim de Caterpillar en 2018. Il est ensuite devenu vice-président de la division "Oil & Gas and Marine" et de la division "Electric Power". En 2021, il a été promu président de groupe pour "Energy & Transportation".

(AOF) - Après huit ans en tant que président-directeur général de Caterpillar, D. James Umpleby III deviendra président exécutif du conseil d'administration à compter du 1er mai. Joseph E. Creed, chief operating officer depuis le 1er novembre 2023 (COO, directeur des opérations) lui succédera au poste de CEO et rejoindra le conseil d'administration le 1er mai. Joseph E. Creed a rejoint Caterpillar en 1997 et a occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de plusieurs divisions de Caterpillar.

