Caterpillar: dividende trimestriel maintenu à 1,30 dollar

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mercredi le maintien de son dividende trimestriel, un versement de 1,30 dollar qui sera mis en paiement le 20 mai prochain pour les actionnaires enregistrés en date du 22 avril.



Dans un communiqué, Caterpillar rappelle qu'il a systématiquement versé un dividende annuel à ses actionnaires depuis la création de l'entreprise, le versement d'un coupon trimestriel ayant été instauré en 1933.



Le groupe, qui fait partie de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, ajoute que son dividende annuel s'est toujours accru au cours des 30 dernières années.



Le titre s'inscrivait en baisse de 1,4% mercredi à Wall Street suite à cette annonce.



La valeur affiche néanmoins une hausse de plus de 25%, contre un gain d'environ 3% pour l'indice Dow Jones, notamment portée par des performances financières meilleures que prévu.





