Caterpillar : dégradation plus important que prévu des comptes au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Caterpillar s'est élevé à 14,2 milliards de dollars, soit une baisse de 10%, sachant que le marché visait 14,72 milliards de dollars. Cette baisse est principalement due à une baisse du volume des ventes de 1,1 milliard de dollars et à une réalisation de prix défavorable de 250 millions de dollars. Le fabricant d’engins de terrassement et de matériel minier enregistre un bénéfice de net de 2 milliards de dollars, soit 4,20 dollars par action contre 2,85 milliards il y a un an, soit 5,75 dollars par action.

Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 4,25 dollars, soit 10 cents de moins qu'attendu.

Le résultat opérationnel a diminué sur un an également passant de 3,519 à 2,579 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année 2025.

S'agissant de ses objectifs, Caterpillar a présenté 2 scénarios. En l'absence de droits de douane supplémentaires, les revenus de l'année 2025 sont anticipés à peu près stables par rapport à 2024, ce qui est mieux que l'objectif précédent d'une légère baisse.

En prenant en compte l'impact sur les coûts des droits de douane actuels maintenus sur le reste de l'année, avant toute action d'atténuation supplémentaire, et avec une croissance économique négative au second semestre 2025, les revenus sont attendus en léger retrait.

AOF - EN SAVOIR PLUS