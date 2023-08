Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: BPA accru de 75% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 13:18









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté de 5,55 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, en croissance de près de 75% en comparaison annuelle, avec une marge d'exploitation ajustée de 21,3%, comparativement à 13,8% pour le deuxième trimestre 2022.



Les revenus du fournisseur d'équipements de chantier et miniers ont augmenté de 22% pour atteindre 17,3 milliards de dollars, une croissance 'principalement attribuable à l'augmentation du volume des ventes et à la réalisation favorable des prix'.



'Nos résultats reflètent une demande toujours saine, alors que nous avons réalisé une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et un BPA ajusté record tout en générant de solides free cash-flows ME&T', souligne son PDG Jim Umpleby.





