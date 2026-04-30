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Caterpillar: Bénéfice en hausse au T1, porté par la construction
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 15:04

Caterpillar a fait ‌état jeudi d'une hausse de son bénéfice du ​premier trimestre, soutenu par une forte demande en équipements de production d'électricité et de construction.

La société, ​considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un ​bénéfice par action ajusté ⁠de 5,54 dollars (4,73 euros) entre janvier et mars, ‌contre 4,25 dollars un an plus tôt.

Le segment énergie de Caterpillar a bénéficié ​l'année dernière ‌d'une manne provenant des centres de données, ⁠ses clients recherchant des équipements de production d'électricité et de secours pour répondre à l'utilisation croissante ⁠de l'intelligence artificielle.

Le ‌chiffre d'affaires global a augmenté de ⁠22% pour atteindre 17,42 milliards de dollars. Le ‌chiffre d'affaires du principal segment du ⁠groupe, celui de la construction, a bondi ⁠de 38%, ‌tandis que celui de l'électricité et de l'énergie a ​progressé de 22%.

Caterpillar ‌a déclaré que son segment des équipements de construction avait bénéficié d'une ​hausse des volumes de vente et d'une amélioration des prix, mais que ces ⁠effets avaient été partiellement contrebalancés par une augmentation des coûts de fabrication liée aux droits de douane.

L'action progressait de 5% en avant Bourse.

(Rédigé par Nandan Mandayam à Bangalore; version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

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