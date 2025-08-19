Caterpillar augmente après qu'Evercore a relevé son évaluation et son objectif de prix

19 août - ** Les actions du fabricant d'équipement de construction Caterpillar CAT.N augmentent de 1,8 % à 420 $ avant le marché

** Evercore ISI relève la note de "en ligne" à "surperformer" et augmente l'objectif de prix de 373 $ à 476 $

** Note la "récente résilience des marges des équipements de construction de CAT dans un contexte de négativité des prix et des coûts"

** La société estime que CAT pourrait chercher à réduire davantage l'escompte actuel, et voit une hausse du BPA plus tard en 2025 et en 2026

** Le titre est déjà apprécié pour son exposition à la production d'énergie et aux centres de données, la hausse des machines serait un élément positif supplémentaire important qui élargirait l'attrait de CAT", déclare Evercore ISI

** Quatorze sociétés de courtage considèrent le titre comme "acheté" ou supérieur, 13 comme "conservé" et 1 comme "vendu"; leur estimation médiane est de 424,06 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CAT a progressé de 13,8 %, contre une hausse de 5,6 % pour l'indice Dow Jones U.S. Industrials Index .DJI .