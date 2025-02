Catana: transfert vers Euronext Growth approuvé en AG information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce que son AGM du 27 février a approuvé le projet de transfert de la cotation de ses actions vers Euronext Growth et que son conseil d'administration a décidé sa mise en oeuvre, qui interviendra dans un délai minimum de deux mois.



Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation de Catana sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.



Le fabricant de navires de plaisance souhaite ainsi être coté sur un marché plus approprié à sa taille, et réduire les contraintes réglementaires et les coûts afférents à la cotation, tout en continuant à bénéficier des avantages des marchés financiers.





Valeurs associées CATANA GROUP 5,04 EUR Euronext Paris -0,79%