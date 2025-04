Catana: le titre chute, visibilité jugée 'très réduite' information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - L'action Catana Group perd du terrain mercredi à la Bourse de Paris, l'ex-Poncin Yachts ayant fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en net repli et d'une visibilité 'très réduite' pour 2025 et 2026.



Peu avant 10h00, le titre du concepteur de navires de plaisance décroche de plus de 20% dans des volumes étoffés, alors que le CAC Mid & Small perd 1,2%.



Dans un communiqué, le groupe basé à Canet-en-Roussillon évoque un contexte géopolitique et économique 'pesant' ainsi que des incertitudes pour l'exercice en cours et le suivant.



'Les positions de la nouvelle administration américaine, autant sur le plan géopolitique que désormais économique, précipite le monde dans une très grande incertitude et les doutes ne se dissiperont visiblement pas de sitôt', explique Catana.



'Dans ce contexte tendu, et dans un secteur nautique très corrélé à la confiance économique et géopolitique, il semble de plus en plus acquis que la tendance vertueuse qui semblait se dessiner à l'automne dernier, vient de s'interrompre', ajoute la société.



Sur le premier semestre de son exercice 2024/2025, son chiffre d'affaires s'est replié de 23% à 81,2 millions d'euros.



Afin de s'ajuster à la 'nouvelle donne' du marché, Catana dit avoir pris le parti de procéder à une réduction du prix de ses bateaux, comprise entre 2% et 10% en fonction de ses modèles, avec l'objectif d'envoyer un signal fort aux clients pour échapper à l'attentisme prononcé qui s'est installé.





Valeurs associées CATANA GROUP 3,1600 EUR Euronext Paris -21,88%