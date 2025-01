Catana Group: baisse de 19% du chiffre d’affaires au 1er trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces chiffres confirment que "les difficultés importantes du marché, enregistrées depuis le début 2023, relevaient plus d'une régulation, certes violente du marché, mais finalement assez logique après une période 2021 2022 tout aussi violente dans sa phase euphorique".

"A ce stade de l'exercice, les résultats commerciaux issus des incontournables salons d'automne affichent des résultats probants avec des taux de prise de commandes nettement supérieurs à la même période l'année dernière", souligne le groupe. Pour Catana, les fortes fréquentations et les intentions d'achats nombreuses "témoignent sans conteste des bons sous-jacents du secteur".

(AOF) - Catana Group a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024/2025 à 37,787 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du compartiment " Bateaux " affiche un repli de 20% à 36,7 millions d'euros contre 45,7 millions d'euros il y a un an tandis que celui des " Services " a enregistré une hausse d'activité de 5% pour s'établir à 1 millions d'euros. Le spécialiste des catamarans "demeure serein, son point mort bas lui assurant un niveau de rentabilité suffisant dans le périmètre d'activité et tarifaire actuel".

