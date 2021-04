CAST : CAST - Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

Paris, le 30 avril 2021 à 18h

CAST annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.

Ce document est consultable sur le site internet de la société à l'adresse www.castsoftware.com dans la rubrique Investisseurs et sur le site www.actusnews.com.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, le 3 mai 2021 après clôture de la Bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com.