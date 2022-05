CAST : CAST - Chiffre d'affaires T1 stable - Confirmation du changement de modèle pour des abonnements annuels

Chiffre d'affaires T1 stable

Confirmation du changement de modèle pour des abonnements annuels

Chiffre d'affaires en M€ 2022 2021 Variation % TCC* T1 8,8 9,0 -0,16 -1,7 %

* Taux de change courant

Paris, le 3 mai 2022 à 19h

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit à 8,8 M€, quasi stable par rapport à 2021, impacté par un effet de base défavorable, le T1 2021 ayant été marqué par une transaction importante avec un grand intégrateur de systèmes représentant à elle seule à l'époque près de 20 % du CA logiciel du T1 2021. En outre, plus de 90 % des nouvelles affaires sur le trimestre ont été traitées en mode annuel ou court terme, afin d'augmenter graduellement la part récurrente de chiffre d'affaires, pour une future accélération de la croissance.

La trajectoire dynamique du chiffre d'affaires SaaS poursuit son ascension, en progression de + 53 % par rapport au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires Services quant à lui est en croissance de + 11 %.

Il est à noter que le chiffres d'affaires récurrent venant du passé représente 39 % de ce premier trimestre (renouvellement des licences temporaires et des abonnements SaaS supérieur à 12 mois, et abonnements aux mises à jour des licences existantes).

Les ventes logiciels (prises de commandes d'abonnements SaaS et licences) du trimestre représentent 4,2 M€, dont près d'un million sont attendues comme revenu récurent additionnel, 60 % venant des partenaires.

Les Etats-Unis d'Amérique représentent 65 % du total, l'Europe 26 % et l'Asie 9 %.

L'objectif de croissance de 15 % sur l'année est confirmé. A horizon 5 ans, CAST prévoit le doublement du CA, avec plus de 50 % de récurrent et une marge opérationnelle se situant entre 15 et 20 %.

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence , et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com

ISIN : FR0000072894

Mnémo : CAS

Reuters : YAS.PA

Bloomberg : CAS.FP CAST Headquarters

Corporate: +33 1 46 90 21 00

North America: +1 212-871-8330 Alexandre REROLLE

Directeur Administratif & Financier Groupe

a.rerolle@castsoftware.com AELIUM

Jérôme GACOIN

jgacoin@aelium.fr

01.75.77.54.65

