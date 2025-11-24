Cassandra Seier, cadre de la Bourse de New York, est décédée, selon la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cassandra Seier, responsable des marchés de capitaux internationaux du New York Stock Exchange

ICE.N , est décédée au cours du week-end, a annoncé lundi un porte-parole de la société, sans révéler la cause du décès.

"Nous sommes dévastés par la nouvelle que notre collègue Cassandra Seier est décédée au cours du week-end", a déclaré à Reuters un porte-parole du NYSE dans un communiqué envoyé par courriel.

Avant de rejoindre NYSE en 2022, Seier a travaillé pendant plus de 23 ans chez Goldman Sachs GS.N , où elle a commencé sa carrière en tant que spécialiste des opérations en 1996, selon son profil LinkedIn.

À la Bourse de New York, Mme Seier était chargée d'attirer de nouveaux émetteurs étrangers en dehors des États-Unis, ce qui lui conférait un rôle essentiel en termes de revenus, la Bourse continuant à rivaliser sur un marché de plus en plus encombré.

Elle était l'une des femmes leaders les plus en vue à Wall Street, une cohorte en expansion mais encore limitée.

Diplômée du Lundquist College of Business de l'université de l'Oregon et titulaire du titre de CFA depuis 2004, elle était également directrice générale et présidente de Women in Financial Markets, une organisation à but non lucratif visant à promouvoir les femmes dans le secteur.

"Elle était quelqu'un qui se concentrait sur la réalisation d'un travail, mais qui trouvait toujours le temps d'offrir son soutien à quelqu'un et d'encadrer la prochaine génération de dirigeants", a déclaré Lynn Martin, présidente de la Bourse de New York, dans un message publié sur LinkedIn lundi.