Casinos en ligne: la filière vent debout, la FDJ circonspecte

(AOF) - Grégory Rabuel, directeur général du groupe Barrière et président du syndicat Casinos, dénonce dans "Les Échos" le "choix totalement irréfléchi" du gouvernement d’autoriser les casinos en ligne, et les conséquences "catastrophiques" qu'il entraînerait. "Selon nos calculs, l'ouverture à la concurrence du casino en ligne entraînera une baisse du produit brut des jeux des casinos terrestres de 20 à 30 %, et la fermeture de 30 % des établissements" tandis que "15 000 emplois seront supprimés", précise-t-il.

Il dénonce "une hypocrisie générale de l'Etat qui va mettre à mal des entreprises françaises et des emplois français au profit de plateformes souvent hébergées dans des paradis fiscaux", prévoyant que "20 à 30 acteurs qui vont arriver du jour au lendemain".

"Nous accueillons avec réserves l'amendement déposé par l'exécutif, qui ne précise pas les conditions de cette éventuelle ouverture", déclare la FDJ dans une réaction transmise à AOF. "Toutes les études montrent que les casinos en ligne présentent plus de risques que les autres jeux d'argent et de hasard, avec des phénomènes d'addiction qui pourraient augmenter et une offre illégale qui ne disparaîtrait pas pour autant" "conformément à ce qu'on observe dans les autres pays", précise l'opérateur historique.

La FDJ ajoute que les recettes fiscales attendues par le gouvernement qui table sur près d'un milliard d'euros lui "paraissent largement surévaluées".

Le gouvernement a déposé samedi un amendement au PLF 2025 (I-3638) afin "d'autoriser et d'ouvrir à la concurrence le marché des jeux de casino pratiqués en ligne" alors que l'examen en séance de la partie recettes du texte débute ce lundi. Pour l'exécutif, cette ouverture "procède d'une mise en cohérence du cadre des jeux avec nos principaux voisins européens, la France étant, avec Chypre, le seul pays de l'Union européenne à interdire les jeux de casino en ligne".