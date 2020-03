Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino va céder des magasins et entrepôts Leader Price à Aldi France Reuters • 20/03/2020 à 07:54









20 mars (Reuters) - * LE GROUPE CASINO A SIGNÉ UN ACCORD AVEC ALDI FRANCE EN VUE DE LA CESSION DE MAGASINS ET D'ENTREPÔTS LEADER PRICE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, POUR 735 MILLIONS D'EUROS

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +0.86%