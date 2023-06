Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Casino: un concert d'actionnaires franchit 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 17:26

(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés F. Marc de la Lacharrière (Fimalac), Fimalac Développement SA et Gesparfo a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 juin 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et 10% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon, et détenir 12,05% du capital et 8,36% des droits de vote de cette société.



À cette occasion, la société F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Casino Guichard-Perrachon.