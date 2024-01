Casino tire 400 millions de dollars de sa sortie d'Éxito en Colombie

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino, en pleine restructuration, a annoncé vendredi avoir encaissé 400 millions de dollars (367 millions d'euros) de la vente de sa participation dans l'enseigne Éxito, présent en Colombie, Uruguay et Argentine.

Casino et sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açucar (GPA) détenaient respectivement 34,05% et 13,31% d'Éxito et ont vendu leurs parts au salvadorien Grupo Calleja dans le cadre d'une offre publique d'achat annoncée fin 2023, selon un communiqué.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la lourde dette de Casino. L'accord entre ses créanciers et ses repreneurs, conclu début octobre, prévoit notamment la cession des activités de Casino en Amérique latine, pour lesquelles travaillent les trois quarts des salariés du groupe.

"Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut" de 400 millions de dollars et GPA a reçu 156 millions de dollars, précise le groupe français.

"Le groupe Casino et GPA ne possèdent plus de participation dans Éxito à la suite de cette transaction", indique le communiqué.

En France, Casino a conclu un accord pour vendre 288 supermarchés et hypermarchés à ses concurrents Auchan et Intermarché, qui en revendront une trentaine à Carrefour.

Le plan de sauvetage doit permettre la reprise du groupe Casino par les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds britannique Attestor.