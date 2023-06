Casino : sa maison-mère Rallye annonce un accord avec une partie de ses créanciers

En contrepartie, chacun des créanciers concernés bénéficiera du droit, exerçable à sa seule option et à tout moment, de s'approprier sa quote-part des actions Casino placées en fiducie-sûreté ou d'en ordonner la vente par le fiduciaire, en remboursement de sa participation dans le financement concerné.

(AOF) - Rallye (-6,35% à 2,29 euros) annonce avoir conclu, sous l’égide des conciliateurs, un accord avec l’ensemble de ses créanciers bénéficiaires de fiducies-sûreté portant sur des actions Casino, a fait savoir un communiqué de presse. Aux termes de cet accord, les créanciers concernés ont renoncé à se prévaloir de tout cas de défaut résultant de l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de Casino par le Président du Tribunal de commerce de Paris et annoncée par Casino par voie de communiqué de presse en date du 26 mai.

