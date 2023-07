Casino replonge après l'annonce d'un accord de principe sur l'offre de Kretinsky

Jeudi, avant l'ouverture des marchés, le groupe avait annoncé une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre 2023, contre 259 millions d'euros un an plus tôt.

Le distributeur a rappelé dans le même communiqué que "en toute hypothèse, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino".

Le trio acquéreur apportera 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la restructuration de la dette de Casino doit intervenir "au cours du premier trimestre 2024".

(AOF) - Suspendue hier à la demande de la société, la cotation de Casino a repris ce vendredi en fort repli. Le distributeur stéphanois (-18,22% à 2,54 euros) est lanterne rouge de l'indice SBF 120, après avoir annoncé un "accord de principe" avec "certains de ses principaux créanciers" sur l’offre de recapitalisation et de restructuration émanant des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor.

