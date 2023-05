Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : refranchit en force les 8E, peut viser 9,465E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le redressement de Casino se poursuit avec le refranchissement en force les 8E (ex-plancher du 13 mars).

La configuration s'apparente à un 'W' haussier avec le 'gap' des 8,48E en vue puis celui des 9,465E du 7 mars.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +6.16%