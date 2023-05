Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Casino: protocole signé avec Les Mousquetaires information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 08:47

(CercleFinance.com) - À l'issue des discussions exclusives engagées le 24 avril, Casino indique avoir signé avec le Groupement Les Mousquetaires, un protocole d'intentions qui prolonge et étend leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs.



Ils prévoient ainsi de prolonger de deux ans leurs alliances actuelles et de bâtir une alliance aux achats dans les produits alimentaires de marque distributeur, ainsi qu'un accord d'approvisionnement auprès des filières marée et boucherie des Mousquetaires.



En outre, ce protocole prévoit la cession par Casino au Groupement d'un ensemble de points de vente en France représentant environ 1,05 milliard d'euros de CA HT, cessions qui se feront à valeur de marché et seront payées en totalité en numéraire.



Le Groupement Les Mousquetaires participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 millions d'euros.