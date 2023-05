Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: prolongation de la période de consultation information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 18:42









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une prolongation de la période de consultation de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe Casino concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation.



Casino indique prolonger la période de consultation jusqu'au 23 mai 2023 à 17h00 (CET).



'La décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de Casino' indique le groupe.





