Casino: poursuit son partenariat avec Sherpa

(CercleFinance.com) - Casino et Sherpa annoncent le renouvellement de leur partenariat pour une durée de six ans. Les deux groupes ont débuté cette collaboration en 2009. Le groupe Casino continuera d'assurer l'approvisionnement alimentaire des 120 magasins Sherpa, leaders de la distribution de proximité en montagne. Ce contrat prévoit la mise à disposition d'une large gamme de produits ainsi qu'un service logistique adapté aux contraintes spécifiques de la montagne. Les 120 magasins Sherpa sont exclusivement situés en zone de montagne, ce qui rend leur livraison complexe et nécessite un savoir?faire spécifique, bien maîtrisé par les équipes d'Easydis du groupe Casino. << Nos attentes étaient fortes, et Casino a su répondre au défi et confirmer son savoir-faire, notamment sur les derniers mois lors de la saison hivernale >> déclare Olivier Carrié, Président de la Coopérative Sherpa et exploitant du magasin Sherpa de Val Thorens. << Ce partenariat renouvelé avec la Coopérative Sherpa illustre la clarté de notre stratégie : faire de la proximité, y compris saisonnière et dans des zones exigeantes, un levier majeur de notre développement >>. déclare Philippe Palazzi, Directeur général du groupe Casino.













Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,4200 EUR Euronext Paris -2,69%