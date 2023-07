Casino plonge en Bourse

A l'heure actuelle, Casino a reçu une lettre d'intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement de ses fonds propres à hauteur de 1,1 milliards d'euros. Sur ce montant, 200 à 300 millions seraient investis directement par les trois hommes d'affaires, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet.

(AOF) - Casino accuse la plus forte baisse du SBF 120, flanchant de 17,84% à 3,34 euros. En revanche, sa maison-mère Rallye grimpe de 6,55% à 0,60 euro. Le distributeur stéphanois a fait savoir ce lundi qu'il ne respecterait pas un de ses engagements financiers concernant une ligne de crédit renouvelable (RCF) lors de son test à fin juin 2023.

