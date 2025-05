Casino: partenariat avec H&S Invest pour le Maroc information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Casino fait part d'un accord de partenariat stratégique exclusif signé avec le groupe marocain H&S Invest Holding, visant l'ouverture de plus de 210 points de vente d'ici à 10 ans, sous les marques Franprix et Monoprix, sur l'ensemble du territoire marocain.



Ce partenariat marque une étape majeure dans la stratégie d'expansion internationale de Casino, déjà présent dans plus de 20 pays et partenaire de 472 magasins franchisés hors métropole, représentant 3,5% de son chiffre d'affaires en 2024.



'Les premiers magasins ouvriront dès 2026, avec un positionnement axé sur la qualité, la proximité, une offre de produits frais rigoureusement sélectionnés et une forte part de références locales', précise le groupe de distribution alimentaire.





