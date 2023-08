Casino : Moody's place le distributeur en situation de défaut de paiement partiel

Fin juillet dernier, Casino a signé un accord de principe pour la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers et un groupement constitué d'EP Global Commerce (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Fimalac, la société d'investissement de l'homme d'affaires français Marc Ladreit de Lacharrière, et du fonds d'investissement britannique Attestor.

(AOF) - Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Casino s'adjuge 2,47% à 3,15 euros. Une hausse qui intervient alors que l'agence de notation Moody's a placé ce vendredi le distributeur stéphanois en situation de défaut de paiement partiel en raison d'intérêts que le distributeur, en passe d'être repris, n'a pas honorés. Cette situation est toutefois habituelle dans le processus actuel de restructuration de sa dette, précise l'agence.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.