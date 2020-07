Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: Le coronavirus a dopé les ventes au deuxième trimestre Reuters • 30/07/2020 à 10:05









CASINO: LE CORONAVIRUS A DOPÉ LES VENTES AU DEUXIÈME TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Les achats de denrées alimentaires pendant l'épidémie de coronavirus ont bénéficié aux ventes des supermarchés de Casino en France au deuxième trimestre, le groupe soulignant également que les ventes en ligne continuaient de progresser fortement en dépit du déconfinement. Au deuxième trimestre, le groupe de distribution a réalisé un chiffre d'affaires de 7,85 milliards d'euros, en hausse de 10,4% à données comparables, des chiffres tirés par la France (+6,0%) et l'Amérique latine (+12,5%). Casino, qui a procédé à des cessions afin de réduire sa dette, a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,07 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 4% à taux de changes constants. Le groupe a précisé que les mesures mises en oeuvre pendant l'épidémie afin de protéger les salariés ainsi que le versement de primes ont généré des coûts supplémentaires pendant cette période. (Sarah White, version française Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -14.47%