Casino: la justice attendue en septembre sur les obligations

enseigne casino (crédit photo : Wikimedia Commons / Ketounette ) (CercleFinance.com) - Casino a annoncé vendredi soir que le Tribunal de commerce de Paris se prononcerait dans le courant du mois de septembre sur les demandes de délais de grâce relatives aux obligations qu'il a émises. Dans l'intervalle, précise le distributeur, le président du tribunal a suspendu provisoirement toute obligation de paiement au titre des instruments concernés. Il s'agit, en l'espèce, des obligations 'high yield' à maturité 2026 et 2027, des obligations EMTN arrivant à échéance 2026 et des titres subordonnés dits 'TSSDI' émis en 2005. Casino rappelle que ses conciliateurs avaient sollicité, pour le bénéfice du groupe, la suspension, pendant la durée de la période de conciliation, soit jusqu'au 25 octobre, du paiement des intérêts, qui représentent environ 200 millions d'euros. Dans un communiqué, le groupe indique que ce point fait suite aux nombreuses questions qu'il a reçus de la part de ses porteurs obligataires. S'agissant des créanciers ayant refusé l'octroi des 'waivers' (aménagements) demandés, Casino prévoit de solliciter le Tribunal de commerce afin de demander, là encore, l'application de délais de grâce. Le titre progressait de 4,7% lundi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +4.89%