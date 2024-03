Casino: Jean-Charles Naouri, sortie crépusculaire pour une figure du capitalisme français

( AFP / DAMIEN MEYER )

PDG de Casino depuis près de vingt ans, l'ancien banquier d'affaires et haut fonctionnaire Jean-Charles Naouri quitte mercredi le groupe qu'il a fait changer de dimension mais dont la déroute spectaculaire a largement terni l'image du dirigeant.

A Saint-Etienne, dans les cortèges de soutien à l'ancien fleuron local, les manifestants ciblaient particulièrement Jean-Charles Naouri.

Le fruit de "l'amertume, de la colère et de la trahison", avait cinglé fin 2023, les larmes aux yeux, l'une des porte-parole de l'intersyndicale, Nathalie Devienne.

Quand le financier s'était porté, dans les années 90, au chevet du distributeur fondé par la famille Guichard, les salariés l'avait accueilli à bras ouverts.

Mais la fin de parcours sera difficilement digérée: Casino, qui comptait fin 2022 200.000 salariés dans le monde, dont un quart en France, a fondu au fil des cessions d'enseignes et de magasins, et ne comptera bientôt plus que 28.000 salariés.

- Patron secret -

Pour le secret patron de 75 ans, ce démantèlement qui ne dit pas son nom est une fin de partie cruelle après un parcours longtemps étincelant.

Né le 8 mars 1949 à Bône (désormais Annaba) en Algérie, Jean-Charles Naouri a mené de très brillantes études: bac à 15 ans, Ecole Normale Supérieure, Harvard et ENA (promotion Guernica). Il est également titulaire d'un doctorat en mathématiques.

Inspecteur des Finances, il devient directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, au ministère des Affaires Sociales puis à l'Economie et au Budget, de 1982 à 1986.

En 1987, Jean-Charles Naouri qui revendique avoir "modernisé le système financier français", rejoint à 38 ans la banque Rothschild et Cie et crée en même temps sa société d'investissement, Euris, qui prend des participations minoritaires dans des entreprises industrielles, dont Moulinex.

Mais sa grande affaire sera la distribution, d'abord en prenant le contrôle de Rallye, groupe breton en difficulté, à qui il "apporte" Casino.

Il fait ensuite grossir cette entité à coup d'acquisitions, souvent financées par la dette, avec Franprix, Leader Price, Monoprix, ou encore l'e-commerçant CDiscount. Il se déploie aussi à l'international, notamment en Asie et au Brésil.

Mais en décembre 2015, une société financière américaine Muddy Waters met en cause le niveau d'endettement de l'ensemble et juge l'action surévaluée. Casino conteste vigoureusement, mais multiplie depuis les cessions d'actifs. Et sa dette ne se dégonfle pas.

En France, les parts de marché dévissent, sa politique de prix élevés comme le déploiement de nombreuses caisses automatiques sont considérés par les syndicats comme des erreurs stratégiques.

Les partisans du PDG féru de littérature antique insistent sur ses qualités de "visionnaire", Casino anticipant la désaffection des consommateurs pour les hypermarchés et se tournant vers les formats de proximité, le numérique et l'innovation.

"Génie, génie, d'accord! Mais enfin, vous avez vu l'état de ses magasins?", grince un concurrent sous couvert d'anonymat.

- Affaires et réputation -

Très attentif à sa réputation et à celle de son entreprise, le patron l'a entretenue en multipliant de généreux contrats avec des intermédiaires prestigieux: agences de communication, banques d'affaires, grands avocats, cabinets d'intelligence économique...

Ses dernières années chez Casino sont toutefois ternies, outre la déroute de son entreprise, par des affaires judiciaires, notamment une enquête sur des faits présumés de manipulation de cours de Bourse en bande organisée et corruption privée.

Cela lui a valu d'être gardé à vue par la Brigade financière, un événement rarissime en France pour un grand patron.

Rallye, maison mère de Casino dont Jean-Charles Naouri préside le conseil d'administration, a aussi été lourdement sanctionnée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour des communications "fausses ou trompeuses" concernant sa dette entre 2018 et 2019. L'entreprise a déposé un recours.

Sur le plan privé, M. Naouri, père de trois enfants, a fait l'objet en octobre 2022 d'une plainte de son épouse, avec laquelle il était alors en instance de divorce, pour violences psychologiques conjugales et viol. Une première enquête avait été classée sans suite par le parquet de Nanterre.

Les plans de Jean-Charles Naouri pour son avenir ne sont pas connus. Il est toujours administrateur de Fimalac, holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière qui est allié à Daniel Kretinsky pour la reprise de Casino.