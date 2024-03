Casino, inflation, franchise: le secteur des supermarchés français en pleine mutation

( AFP / DAMIEN MEYER )

Des mouvements peu visibles, mais qui concernent des milliers d'emplois: le secteur des supermarchés français subit de profonds bouleversements, entre la déchéance de Casino et la fulgurante ascension d'E.Leclerc, poussant tout le monde à réagir, au détriment, selon les syndicats, des conditions de travail.

. Changements conjoncturels

L'inflation alimentaire très forte depuis deux ans - 21% de hausse en moyenne - et les profonds bouleversements des habitudes de consommation ont eu des conséquences en chaîne dans le secteur des supermarchés.

Elle a d'abord asphyxié les plus faibles, à commencer par le distributeur d'origine stéphanoise Casino. Alourdi par sa dette, il a dû vendre à des concurrents la quasi-totalité de ses magasins grands formats, et sa direction actuelle va bientôt passer la main à des repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Dans une moindre mesure, Auchan a enchaîné plusieurs exercices dans le rouge.

A contrario, le leader du secteur E.Leclerc écrase la concurrence, les consommateurs étant nombreux à se tourner vers lui pour tenter de trouver des prix bas, ou moins hauts qu'ailleurs.

"Nos détracteurs pourront continuer à s'égosiller, à dénoncer nos prix trop bas (...) On s'en tape !! Les consommateurs ont fait leur choix", s'exclamait début janvier son médiatique ambassadeur, Michel-Edouard Leclerc, sur son blog.

Intermarché et Système U, les deux autres groupements d'indépendants, ont aussi réalisé une bonne année 2023.

. Tendances plus profondes

La conquête des parts de marché par les indépendants n'est pas nouvelle. E.Leclerc avait ravi la place de leader du marché à Carrefour dès 2017, ne cessant depuis de creuser l'écart.

Structurellement, leurs coûts de fonctionnement sont moindres, avec notamment moins de salariés permanents dans les fonctions support, et des conditions sociales dans l'ensemble moins favorables que chez les concurrents intégrés.

L'une des grandes inquiétudes des salariés de Casino qui vont passer ou qui sont passés récemment chez Intermarché est de perdre les conditions sociales plus avantageuses dont ils bénéficiaient chez le distributeur stéphanois.

E.Leclerc ou Système U, indépendants et non cotés en Bourse, n'ont pas non plus besoin de dépenser des milliards d'euros en dividendes pour rémunérer des actionnaires ou racheter des actions, comme le fait Carrefour. Autant d'argent qui aurait pu être alloué à plus d'efficacité commerciale, martèlent les syndicats.

. Rapprochements et concentration

Le dynamisme d'E.Leclerc pousse l'ensemble du secteur à réagir. Intermarché et Auchan ont jeté leur dévolu sur de nombreux magasins Casino, de même que Carrefour, qui avait quelques mois plus tôt croqué les enseignes Cora et Match. Objectif: rester dans le match des parts de marché.

Système U, quatrième distributeur français, a opéré un rapprochement avec un acteur bien implanté localement, en Bourgogne notamment, Schiever, devenu adhérent. Il était auparavant associé à Auchan mais s'est dit peu convaincu par le rapprochement du groupe nordiste avec Intermarché.

Ce dernier et Auchan ont aussi dessiné, en partenariat avec ce qui reste de Casino, un projet d'alliance à l'achat qui s'inscrirait à très long terme: dix ans. Objectif, selon Auchan: améliorer "ses coûts et prix de vente", via notamment "la négociation à l'achat" des produits de grandes marques.

. Conséquences sociales lourdes

La direction d'Auchan n'a pas précisé si les synergies auraient un impact sur l'emploi. La concurrence des indépendants pousse en tout cas les intégrés à trouver des économies.

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, vise un milliard d'euros d'"économies de coûts" chaque année jusqu'en 2026, via notamment "des réductions d'effectifs significatives dans chacun" des sièges européens, y compris en France.

Les emplois en magasins ne sont pas épargnés, avec le passage de très nombreux magasins en franchise ou en location-gérance. Ce mouvement consistant à céder la gestion des points de vente à des tiers a eu pour conséquence plus de 300 magasins et plus de 23.000 salariés externalisés depuis 2017, selon un décompte de la CFDT.

Ce syndicat a annoncé lundi assigner le distributeur en justice, lui reprochant une politique qu'il juge illégale et qu'il assimile à "une délocalisation locale, où on externalise les problématiques sociales", a expliqué à l'AFP Sylvain Macé. "On ne peut pas rester inactif face à ce qui va concerner des centaines de milliers de salariés".