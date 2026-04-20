information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 08:07

Casino-GPA a obtenu une injonction préliminaire interdisant la cession de ses propres actions détenues indirectement par Casino

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* GPA A OBTENU D'UN TRIBUNAL CIVIL AU BRÉSIL UNE INJONCTION PRÉLIMINAIRE INTERDISANT LA CESSION DES ACTIONS DE GPA DÉTENUES INDIRECTEMENT PAR CASINO

* CASINO PRENDRA TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR DÉFENDRE SES INTÉRÊTS

Texte original nGNE4PDMc5 Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)