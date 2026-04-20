Casino-GPA a obtenu une injonction préliminaire interdisant la cession de ses propres actions détenues indirectement par Casino

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Les ventes de voitures entièrement électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•20.04.2026•09:24•
Le président retombe à son niveau du mois de septembre. Quant au Premier ministre, il chute à son plus bas niveau depuis sa nomination. Après un regain de popularité ces derniers mois, la cote d'Emmanuel Macron est repartie à la baisse (-1 point) en avril, alors ...
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