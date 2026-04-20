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Casino freiné au Brésil par une décision de justice en faveur de GPA
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:21

Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a obtenu auprès d'un tribunal civil brésilien une injonction préliminaire interdisant la cession des actions GPA détenues indirectement par Casino Guichard-Perrachon.

Cette décision fait suite au rejet, par le tribunal arbitral, d'une demande de mesures provisoires portant sur le même objet.

Cette demande avait été introduite par GPA dans le cadre de la procédure d'arbitrage qu'elle a engagée le 6 mai 2025 à l'encontre de Casino devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.
Casino indique qu'il prendra toutes les mesures nécessaires afin de défendre ses intérêts.

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