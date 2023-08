Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : franche cassure des 3,07E, risque rechute sur 2,83E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - Casino rechute de -8,5% vers 2,96E et enfonce le palier des 3,07E qui avait servi de support du 17 au 23/08.

Le prochain objectif serait le plancher des 2,83E du 5 et 18 juillet dernier.







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -8.53%