Casino flambe en Bourse après l'intérêt qu'il suscite auprès d'Auchan

Rallye progresse également fortement, s'adjugeant 13,51% à 0,83 euro, soit la plus forte progression du marché SRD.

Les deux entités demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d'un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de Teract.

La semaine dernière, Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre les discussions, a indiqué le distributeur.

Une rencontre se serait tenue entre le groupe nordiste et le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

(AOF) - Le feuilleton Casino reprend de plus belle en ce début de semaine. En Bourse, le titre du distributeur caracole en tête du SBF 120 (+ 8,37% à 6,535 euros) après des informations du quotidien Les Echos parues ce matin selon lesquelles Auchan suivrait également de près le dossier. "Toujours à la recherche de partenaires, les dirigeants d'Auchan ont profité de l'opération de restructuration de Casino qui s'annonce pour discuter avec ceux qui tournent au-dessus de groupe dirigé par Jean-Charles Naouri", a fait savoir le journal.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.