Casino et Rallye bondissent après la proposition du trio Niel, Pigasse et Zouari

Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse sont en concurrence avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aura réussi, indiquait récemment le journal Les Echos.

Ce dernier ajoute qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Le groupe " étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé en cas de nouvel élément matériel ".

" Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance ", a précisé le groupe.

(AOF) - Plus forte hausse du SBF 120, l’action Casino s’envole de 15,83% à 7,865 euros tandis que le titre de sa maison-mère, Rallye, flambe de 30,11% à 2,42 euros. En réponse à des rumeurs de presse, le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d’intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu’à un montant de 1,1 milliard d’euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.