Casino et Esso, nouveaux membres du SBF 120, X-fab et Solutions 30 en sortent

(AOF) - Le conseil scientifique Euronext a dévoilé jeudi soir sa revue trimestrielle des indices de la Bourse de Paris. Si aucun changement n'a été annoncé pour le CAC 40, Casino fera son retour dans l’indice SBF 120 tandis qu’Esso y fera son apparition. En Bourse, l’action du distributeur perd 9,72% à 3,214 euros alors que celle du pétrolier chute de 7,49% à 165,60 euros. Ils remplaceront X-fab et Solutions 30. Les changements sont effectifs le 24 juin.

Cette annonce a surtout pénalisée Solutions 30, dont l'action a fortement amplifié le repli du marché. Le titre du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies décroche de 13,25% à 1,519 euro. X-fab, la fonderie spécialisée dans les technologies semi-conducteurs, qui avait intégré cet indice en septembre dernier, voit son action céder 3,10% à 6,41 euros.

Casino avait pour sa part été éjecté de l'indice SBF 120 le 15 décembre. Le distributeur en difficulté a depuis réalisé sa restructuration financière sous la houlette du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Marc Ladreit de Lacharrière et du fonds Attestor. Il a annoncé ce matin être entré en négociations exclusives avec les groupes Auchan Retail France et Rocca en vue de la cession de sa filiale Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023.

Dans une note titrée " Les problèmes de Casino sont loin d'être terminés ! ", AlphaValue a confirmé ce matin sa recommandation vendre. Pour l'analyste, il reste à voir si le distributeur améliore sa compétitivité en matière de prix, les consommateurs français étant de plus en plus enclins à privilégier le "rapport qualité-prix. Il prévient que la marge d'erreur est faible alors que les caisses de l'entreprise se vident de plus en plus.