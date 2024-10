Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: enregistre une baisse de 5,1% de son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Casino publie un chiffre d'affaires de 2,1 MdsE au titre du 3e trimestre, en baisse 5,1% en publié par rapport à la même période un an plus tôt (ou -1,8% en données comparables).



Dans le détail, les marques de proximité ont enregistré un CA de 1,8 MdE (-0,7% en comparable), avec +0,9% en comparable pour Monoprix, -1,2% en comparable pour Franprix, -4,5% en comparable pour Casino, tandis que l'enseigne Cdiscount recule de 8,1% en comparable, le tout dans un marché dégradé, globalement en ligne avec le trimestre précédent.



La rationalisation du parc de magasins s'est poursuivie durant le trimestre avec la fermeture de 141 magasins non rentables (449 depuis le début de l'année) et l'ouverture de 50 magasins en franchise ou location-gérance (192 depuis le début de l'année).



L'EBITDA ajusté ressort à 402 ME sur les 9 premiers mois 2024 (-24%) avec marge de 6,4%, tandis que le FCF sur 9 mois s'établit à -539 ME (vs -846 ME sur les 9 premiers mois 2023).



Le groupe présentera son plan Stratégique à horizon 2028 le 14 novembre 2024.





