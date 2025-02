Casino: EBITDA ajusté en recul d'un quart en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Casino publie un résultat net part du groupe des activités poursuivies de 2,17 milliards d'euros pour 2024, contre une perte de 2,56 milliards l'année précédente, mais un EBITDA ajusté en recul de 24,7% à 576 millions, reflétant une marge de 6,8% (-174 points de base).



Son chiffre d'affaires s'est établi à 8,48 milliards d'euros, en recul de 2,6% en données comparables et de 5,4% au total, après prise en compte d'un effet périmètre de -1 point et d'un effet rationalisation du parc des marques de proximité d'environ -1,8 point.



'Si les résultats 2024 restent encore fortement marqués par les difficultés passées, nous sommes désormais pleinement engagés dans la mise en oeuvre de notre plan Renouveau 2028', affirme son directeur général Philippe Palazzi.



Parmi les premières réalisations de ce plan, Casino met en avant un assainissement du parc de magasins avec la sortie de 768 points de vente non rentables, l'ouverture de 266 magasins et le transfert de 95 magasins intégrés en franchise ou location-gérance.





