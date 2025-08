Casino: deux remboursements de la dette sécurisée Quatrim information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Le groupe de distribution Casino annonce avoir procédé à deux remboursements de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, pour un total de 23,5 millions d'euros, dont 3,5 millions le 25 juin et 20 millions le 1er août.



Les remboursements ont porté sur 23 millions d'euros de capital et 0,5 million d'intérêts courus portant sur le capital remboursé. Après l'opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim s'établit à 198 millions d'euros.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,5415 EUR Euronext Paris +7,33%