Casino: des héritiers de la famille Guichard ont déposé plainte contre X et Jean-Charles Naouri

Une poignée d'héritiers de la famille Guichard, fondatrice de Casino, a déposé plainte contre X notamment pour manipulation de cours et contre Jean-Charles Naouri, PDG pour encore quelques mois du groupe en grande difficulté financière, pour abus de bien sociaux, selon des plaintes consultées mardi par l'AFP.

( AFP / DENIS CHARLET )

Six membres de la famille Guichard ont déposé "plainte contre X du chef de manipulation de cours et diffusion d'informations trompeuses", et "contre Jean-Charles Naouri pour abus de biens sociaux au détriment de la société" Casino, selon le texte de la plainte déposée lundi, confirmant une information du Monde.

Une autre plainte déposée le même jour, contre X, porte sur une "escroquerie au jugement". Les plaignants contestent les modalités de la procédure de sauvegarde dont a bénéficié en 2019 Rallye, société par laquelle Jean-Charles Naouri contrôle pour encore quelques mois Casino.

Parmi les plaignants, Théodore Guichard, qui préside l'association Adosia rassemblant la descendance du couple fondateur du groupe aujourd'hui en grande difficulté financière. "Certains vont rejoindre l'action engagée au pénal par mon oncle Xavier Kemlin", indiquait-il récemment à l'AFP.

En début d'année, deux actionnaires minoritaires de Casino dont Xavier Kemlin, défendus par le même avocat que les six représentants de la famille Guichard, Thomas Amico, avaient porté plainte pour des faits présumés semblables.

Casino et Rallye avaient en retour déposé des plaintes pour diffamation contre ces deux actionnaires minoritaires.

Le premier groupe, contacté mardi par l'AFP, n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Début mars, le Parquet national financier (PNF) avait indiqué que Casino faisait l'objet depuis le 5 février 2020 d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade financière sur des faits présumés de "manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive" et "délit d'initié commis courant 2018 et 2019".

Contactée mardi par l'AFP, une source judiciaire a indiqué n'avoir "pas reçu de plainte récente des héritiers Guichard ni de M. Kemlin". "Nous avions reçu plusieurs plaintes de ce dernier entre 2019 et 2021, qui ont été jointes au dossier Casino-Rallye", un dossier "encore en cours de synthèse dans le service d'enquête et (qui) va être retourné au Parquet pour synthèse et analyse".

A l'issue de cette première analyse, le PNF adressera aux mis en cause les infractions qu'il entend retenir. Les avocats en défense communiqueront alors leurs arguments avant que le PNF ne se prononce sur le classement de l'enquête ou un procès devant le tribunal correctionnel.