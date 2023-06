Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: demande d'offres pour la restructuration financière information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Casino indique avoir sollicité des parties prenantes de la conciliation la remise d'offres d'apport en fonds propres au plus tard le 3 juillet, en vue de finaliser un accord de principe sur les termes de la restructuration financière d'ici le 27 juillet.



Le distributeur alimentaire juge en effet nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée pour 3,6 milliards d'euros, ainsi qu'entre un et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée (RCF et Term Loan B).



Cette proposition vise une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par son plan d'affaires 2023-25. Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle du groupe.





