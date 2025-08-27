Casino: de retour sur le maillot des Verts
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 10:28
Incontournable pendant de nombreuses décennies sur le maillot de l'ASSE, le distributeur stéphanois avait disparu de la tenue du club ces derniers temps, alors que le groupe se débattait avec la réduction de sa dette et une lourde restructuration.
Philippe Palazzi, le directeur général du groupe Casino, évoque dans un communiqué une collaboration qui va bien au-delà du terrain, trouvant ses racines dans des valeurs communes.
'Ce partenariat, c'est bien plus qu'un logo sur un maillot. C'est une histoire de passion partagée et de territoire', a-t-il souligné.
Fidèle au club depuis sa création, il y a 92 ans, Casino avait figuré à plusieurs reprises sur la face avant du maillot du club, notamment lors des campagnes de championnat des années 90.
La saison précédente avait été marquée par l'arrivée du groupe sur le maillot des Vertes, l'équipe féminine de l'ASSE, censée traduire la volonté du distributeur d'étendre son engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le terrain du sport de haut niveau
Valeurs associées
|0,6125 EUR
|Euronext Paris
|-3,24%
