Casino : composition de son nouveau conseil d’administration

(AOF) - En parallèle de l'annonce de sa restructuration financière réussie, Casino a dévoilé la composition de son nouveau conseil d’administration. Il est désormais composé de Laurent Pietraszewski (président du Conseil d’administration), Philippe Palazzi (administrateur et directeur général) Nathalie Andrieux, Elisabeth Sandager, Athina Onassis, Pascal Clouzard Branislav Miškovič (administrateurs), et de Thomas Piquemal, Thomas Doerane et Martin Plavec (censeurs).

En outre, Thomas Doerane (censeur nommé sur proposition de Trinity Investments Designated Activity Company, dont la société de gestion est Attestor Limited) a informé Casino de sa décision de renoncer temporairement, immédiatement à compter de sa nomination et jusqu'à nouvel ordre, à siéger en tant que censeur au Conseil d'administration de Casino et au sein de son comité stratégique, afin de prévenir la détention d'informations privilégiées concernant le groupe par Trinity, Attestor, leurs affiliés et/ou représentants.

Conformément aux statuts de Casino, il sera proposé lors de la prochaine assemblée générale de Casino convoquée le 11 juin 2024 de ratifier ces nominations, qui interviendront à titre provisoire par voie de cooptation conformément aux statuts de Casino.

Le représentant des salariés sera nommé ultérieurement, conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.

