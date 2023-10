Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: baisse de 5,5% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire Casino affiche un chiffre d'affaires de 4,56 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en variation de -5,5% en données publiées et de -5,3% en données comparables.



En France Retail, les ventes reculent de 5,6% en comparable, reflétant l'effet des mesures de réajustement tarifaire en supermarchés et hypermarchés prises au premier trimestre, et une croissance de 0,4% des enseignes parisiennes et de proximité.



Chez Cdiscount, la réduction assumée des ventes de produits se poursuit, tandis que les ventes de services progressent (+7%), conduisant à une amélioration du mix. En Amérique latine, GPA maintient une croissance dynamique (+6,4% en comparable).





