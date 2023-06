Casino attaque en justice "La Lettre A" (Le Monde)

Du côté de "La Lettre A", on dénonce une " tentative d'intimidation ". " Cela ne nous impressionne pas. Nous continuerons à suivre Casino et la grande distribution, a précisé son rédacteur en chef, Octave Bonnaud, cité par Le Monde. Mais cela soulève la question de savoir si un média peut poser un regard critique sur un grand groupe. " " Nous revendiquons le droit de publier des informations qui sont susceptibles de faire baisser un cours de Bourse. Si l'on suivait la logique de Jean-Charles Naouri, la presse économique ressemblerait à un bulletin météo qui annoncerait uniquement le beau temps ".

(AOF) - D'après le journal Le Monde, Casino attaque devant les tribunaux "La Lettre A" qui appartient au groupe Indigo Publications. Le distributeur accuse le média d’enquête de diffamation et lui réclame 13,7 millions d’euros, soit la perte de valeur boursière de Casino lors de la séance du 8 juin, où deux articles ont été publiés. Au total, Casino accuse La Lettre A de l’avoir diffamé dans neuf articles publiés entre le 27 avril et le 14 juin. Des articles qui, selon le groupe présidé par Jean-Charles Naouri, ont « conduit à une baisse de la valeur de l’action ».

