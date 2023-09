Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : -13% et déjà sous 2,11E, bientôt les 2E ? information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Casino enfonce résolument le plancher des 2,37E du 31 juillet au 7 août dernier et plonge de -13% direction de 2,11E (nouveau 'plus bas absolu').

La question devient plus que jamais : le titre peut-il échapper à une glissade vers 2E (ne manque plus que 5%), voir 1,7E, la base du canal baissier moyen terme avant la fin de la semaine ?





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -12.69%