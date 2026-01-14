 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Casey Maxwell promu président de l'hémisphère occidental chez Halliburton
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 14:02

Le groupe de services parapétroliers Halliburton annonce que Casey Maxwell, actuellement vice-président principal de la zone North America Land, a été promu président de l'hémisphère occidental, à compter du 1er février 2026.

"Casey apporte une vaste expérience opérationnelle et de leadership et a géré nos activités dans le bassin permien et en Argentine", souligne Shannon Slocum, vice-présidente exécutive et directrice des opérations.

Travaillant pour Halliburton depuis 2006, il a évolué dans des rôles de responsabilité croissante dans les ventes sur le terrain, les ventes techniques, le développement commercial et le leadership régional basé à Midland (Texas), Denver et Buenos Aires.

Casey Maxwell succède dans ses nouvelles fonctions à Mark Richard, qui sera conseiller principal du PDG Jeff Miller.

Valeurs associées

HALLIBURTON
32,610 USD NYSE +2,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank