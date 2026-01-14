Casey Maxwell promu président de l'hémisphère occidental chez Halliburton
"Casey apporte une vaste expérience opérationnelle et de leadership et a géré nos activités dans le bassin permien et en Argentine", souligne Shannon Slocum, vice-présidente exécutive et directrice des opérations.
Travaillant pour Halliburton depuis 2006, il a évolué dans des rôles de responsabilité croissante dans les ventes sur le terrain, les ventes techniques, le développement commercial et le leadership régional basé à Midland (Texas), Denver et Buenos Aires.
Casey Maxwell succède dans ses nouvelles fonctions à Mark Richard, qui sera conseiller principal du PDG Jeff Miller.
