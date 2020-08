Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CASA voit son bénéfice du deuxième trimestre reculer de 22% avec les provisions Reuters • 06/08/2020 à 07:37









CASA VOIT SON BÉNÉFICE DU DEUXIÈME TRIMESTRE RECULER DE 22% AVEC LES PROVISIONS PARIS (Reuters) - Crédit agricole SA a fait état jeudi d'une baisse de 21,9% de son bénéfice net au deuxième trimestre en raison d'une hausse des provisions pour risque de pertes sur le crédit dans le contexte de crise économique liée au nouveau coronavirus. Le véhicule coté du groupe Crédit agricole indique dans un communiqué que son résultat net s'est élevé à 954 millions d'euros sur le trimestre contre 1.222 millions un an plus tôt. Le coût du risque, indicateur qui mesure le niveau de provisions contre les risques de crédit, a quant à lui été multiplié par 2,4 à 842 millions d'euros. "Le portefeuille de prêts est diversifié, plutôt orienté grandes entreprises (46% des encours bruts au niveau de Crédit Agricole SA) et habitat (27%)", souligne la banque qui évalue à 3,2% le taux de créances douteuses dans son portefeuille. Dans les activités de marché et la banque d'investissement, Crédit agricole SA dit avoir enregistré entre avril et juin un niveau record d'activité dans l'origination obligataire avec un volume d'affaires multiplié par deux par rapport à l'an dernier. En revanche, les revenus dans les financements structurés ont reculé de 10,2%. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard; Édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.02%