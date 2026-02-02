Carvolix est né et financé

Aix-en-Provence, le 2 février 2026 – 7h30 CET – Carvolix (anciennement Affluent Medical) (ISIN : FR0013333077 – Symbole boursier : AFME – « Carvolix » ou la « Société »), une société française de MedTech commerciale et clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de mini-robots révolutionnaires basés sur l'IA et d'implants biomimétiques, visant à révolutionner la cardiologie interventionnelle et le traitement des accidents vasculaires cérébraux, annonce aujourd'hui la finalisation des acquisitions de Caranx Medical et Artedrone (les « Acquisitions »), pour un prix de clôture payé en actions Carvolix, afin de former une nouvelle MedTech intégrée nommée Carvolix, ainsi que les conditions définitives des augmentations de capital et de l'émission de nouvelles actions (le « Financement » et, conjointement avec les Acquisitions, la « Transaction ») conformément à l'utilisation des délégations accordées par l'assemblée générale tenue le 30 janvier 2026 (l'« Assemblée Générale »).